Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за сутки госпитализированы 10 372 человека с коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
После прохождения лечения были выписаны 147 296 пациентов.
За последние сутки в стране зарегистрировали 170 699 новых случаев коронавируса. Подтверждено 745 случаев смерти после заражения COVID-19.
В Санкт-Петербурге выявлено 16 599 новых случаев коронавируса, в Красноярском крае – 6 703, в Москве – 6 388, в Новосибирской области – 5 205, в Пермском крае – 5 180.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 15 370 419 случаев коронавируса в 85 регионах. В совокупности из-за COVID-19 скончались 345 500 пациентов, выздоровели 12 365 238 зараженных.
По мнению доктора медицинских наук Татьяны Руженцовой, "Омикрон"-штамм коронавируса, вызвавший рекордный прирост заболеваемости в РФ, со временем перейдет в статус сезонного заболевания и сохранится у человечества навсегда. Свое предположение специалист основывает на факторах мутации данного варианта COVID-19.
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Москве снизился до 56,2%
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