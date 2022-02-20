Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за сутки госпитализированы 10 372 человека с коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

После прохождения лечения были выписаны 147 296 пациентов.

За последние сутки в стране зарегистрировали 170 699 новых случаев коронавируса. Подтверждено 745 случаев смерти после заражения COVID-19.

В Санкт-Петербурге выявлено 16 599 новых случаев коронавируса, в Красноярском крае – 6 703, в Москве – 6 388, в Новосибирской области – 5 205, в Пермском крае – 5 180.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 15 370 419 случаев коронавируса в 85 регионах. В совокупности из-за COVID-19 скончались 345 500 пациентов, выздоровели 12 365 238 зараженных.

По мнению доктора медицинских наук Татьяны Руженцовой, "Омикрон"-штамм коронавируса, вызвавший рекордный прирост заболеваемости в РФ, со временем перейдет в статус сезонного заболевания и сохранится у человечества навсегда. Свое предположение специалист основывает на факторах мутации данного варианта COVID-19.