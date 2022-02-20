Пульмонолог Степанян объяснил обязательность еженедельных выездов на природу

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Врач-пульмонолог Игорь Степанян рассказал, с чем связана необходимость регулярных выездов на природу. Об этом он сообщил в беседе с радио Sputnik.
По словам эксперта, воздух мегаполиса опасен для человека из-за большого числа твердых частиц в нем. Источники нежелательных примесей – стройки, а также стесывание автомобильных шин об асфальт.
"Если проводить долгие годы жизни в такой атмосфере, то это негативно сказывается на здоровье. Конечно, лучше выбираться на природу при любой возможности", – подчеркнул специалист.
Для поддержания здоровья Игорь Степанян посоветовал проводить на свежем воздухе не менее одного дня в неделю.
Пульмонолог также отметил, что жители городов, как правило, получают столько же кислорода, сколько и обитатели деревень. В обоих случаях содержание кислорода в воздушной смеси составляет около 20%.
Ранее в ООН назвали главные угрозы человечеству. По мнению специалистов программы по окружающей среде, особую опасность представляют лесные пожары и шумовое загрязнение.
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