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общество

08:05

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

обществопогода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Облачная с прояснениями погода и до плюс 2 градусов тепла ожидается в Москве и Московской области в воскресенье, 20 февраля. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Атмосфера в столице будет определяться промежуточным гребнем антициклона.

"При облачной c прояснениями погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 0 до 2 градусов тепла, по области до плюс 2 градусов", – сообщили синоптики.

Ветер будет умеренным, 5-10 метров в секунду с порывами 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.

При указанной погоде в столичном регионе вероятная повышенная влажность и дефицит кислорода в приземном слое воздуха. Сложившиеся условия могут негативно отразиться на людях с метеозависимостью.

Ранее в Москве из-за ветра продлили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 21:00 воскресенья, 20 февраля.

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