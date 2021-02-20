Сомнолог дал советы, как справиться с бессонницей

Фото: depositphotos/photographee.eu
Врач-сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, что с бессонницей поможет справиться правильный режим сна, передает RT.
"Нужно перед укладыванием в постель обеспечить определенный переходный период не менее одного часа, во время которого и мозг, и тело расслабляются, при этом исключаются какие-то активные умственные нагрузки, просмотр возбуждающих телепередач, физические упражнения, для того чтобы организм мог подготовиться к расслабленному существованию, характерному для сна. Второе правило – это режим. Нужно приучать свой организм расслабляться и утром активироваться в одни и те же часы", – сказал Полуэктов.
Специалист подчеркнул, что в постели нужно научиться правильно вести себя после укладывания. Он пояснил, что постель должна стать предметом для сна, а не для просмотра телевизора, работы за компьютером или прочтения книг.
При этом специалист посоветовал обратиться к врачу, если не удается самостоятельно справиться с бессонницей. По его словам, беспокойство о своем сне и его неполноценности, а также постоянный страх постели могут только поддерживать бессонницу.
"Эти психологические факторы начинают определять и поддерживать эту бессонницу, поэтому нужно обратиться к врачу, чтобы он прервал этот порочный круг и назначил лечение, которое позволит достаточно быстро выйти из этого состояния", – отметил врач.
Ранее директор института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов выразил мнение, что регулярный сон продолжительностью больше восьми часов повышает риск возникновения инсульта. По его словам, риск также выше у людей с суточным режимом работы.
Копылов призвал внимательно следить за рационом, так как зачастую фактором риска может стать избыточная масса тела. Из-за приостановки дыхания во время сна также вероятность возникновения инсульта усиливается, сказал он.
"Доктор 24": сон
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: