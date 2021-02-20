Сомнолог дал советы, как справиться с бессонницей

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Врач-сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, что с бессонницей поможет справиться правильный режим сна, передает RT.

"Нужно перед укладыванием в постель обеспечить определенный переходный период не менее одного часа, во время которого и мозг, и тело расслабляются, при этом исключаются какие-то активные умственные нагрузки, просмотр возбуждающих телепередач, физические упражнения, для того чтобы организм мог подготовиться к расслабленному существованию, характерному для сна. Второе правило – это режим. Нужно приучать свой организм расслабляться и утром активироваться в одни и те же часы", – сказал Полуэктов.

Специалист подчеркнул, что в постели нужно научиться правильно вести себя после укладывания. Он пояснил, что постель должна стать предметом для сна, а не для просмотра телевизора, работы за компьютером или прочтения книг.

При этом специалист посоветовал обратиться к врачу, если не удается самостоятельно справиться с бессонницей. По его словам, беспокойство о своем сне и его неполноценности, а также постоянный страх постели могут только поддерживать бессонницу.

"Эти психологические факторы начинают определять и поддерживать эту бессонницу, поэтому нужно обратиться к врачу, чтобы он прервал этот порочный круг и назначил лечение, которое позволит достаточно быстро выйти из этого состояния", – отметил врач.

Ранее директор института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов выразил мнение, что регулярный сон продолжительностью больше восьми часов повышает риск возникновения инсульта. По его словам, риск также выше у людей с суточным режимом работы.

Копылов призвал внимательно следить за рационом, так как зачастую фактором риска может стать избыточная масса тела. Из-за приостановки дыхания во время сна также вероятность возникновения инсульта усиливается, сказал он.

