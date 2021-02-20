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Москва 24

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Общество

07:12

Москвичам пообещали до 17 градусов мороза в субботу

общество погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве и Подмосковье в субботу, 20 февраля, синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снег и до 17 градусов мороза. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".

"Столица и область окажутся под влиянием атмосферных фронтов. Из-за переменной облачности в некоторых местах пройдет небольшой снег. В Москве будет от 12 до 14 градусов мороза, а в области – до минус 17. Скорость ветра составит 5 – 10 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Атмосферное давление будет на уровне 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха – около 70%.

Ранее сообщалось, что температура ниже нормы на 10–13 градусов ожидает москвичей в начале следующей недели.

Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какой будет в России март. По прогнозу синоптика, в лесах снег растает лишь к 1 мая.

Москвичей ожидают экстремальные холода

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