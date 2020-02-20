Госдума может разрешить ФСО использовать боевую технику

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) использовать боевую технику, сообщает ТАСС.

Также документ наделяет ФСО правом применять физическую силу, специальные средства и оружие, командиры же получают право отдавать приказы об их применении.

Кроме того, ФСО наделяется правом определять трассы проезда объектов государственной охраны.

Законопроект в середине декабря внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Правительство РФ поддержало документ при условии, если будут исключены юридические коллизии с другими правовыми актами, в частности с Земельным кодексом.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об отмене наказания за "шпионские" гаджеты. В прошлом году около 300 человек было осуждено по данной статье.