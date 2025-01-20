Около 60 тыс москвичей приняли участие в крещенских купаниях

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Около 60 тысяч жителей Москвы приняли участие в крещенских купаниях, которые прошли 18–19 января. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам вице-мэра, специалисты подготовили 42 площадки, где было обустроено 44 майны и 11 купелей. Спасатели сопровождали москвичей к проруби и обратно, а также контролировали находящихся в водоемах. Случаев гибели или получения травмы в период крещенских купаний на городских водных объектах не зафиксировано.

Бирюков отметил, что вопросу безопасности крещенских купаний уделяется особое внимание. Водолазы и спасатели заранее обследовали места купаний, к которым также обустроили подходы, пункты обогрева и медпомощи, раздевалки и туалеты.

Во время проведения крещенских купаний на местах дежурили свыше двух тысяч сотрудников пожарно-спасательного гарнизона, служб горхозяйства, полиции, врачей и волонтеров. Под контролем были также возможные места несанкционированного купания, где дежурили спасатели, пояснил заммэра.

Вице-мэр напомнил, что в преддверии Крещения организовали временное водоснабжение 37 церквей и храмовых комплексов. Работы проводились по предварительным заявкам.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что сотрудники ведомства не допустили нарушений общественного порядка во время крещенских мероприятий. Она уточнила, что за порядком в ходе богослужений и купаний следили 32,5 тысячи правоохранителей. Также дежурили военнослужащие Росгвардии, сотрудники МЧС РФ, представители частных охранных организаций и участники общественных формирований правоохранительной направленности.

