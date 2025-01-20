"Известия": в продающихся в России аромаингаляторах нашли опасные вещества

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Роспотребнадзор обнаружил вещества 3-го класса опасности в продающихся на онлайн-площадках аромаингаляторах для носа, пишет газета "Известия".

Товары продаются под видом медицинских приборов, следует из отчета ведомства. В описании такой продукции говорится о якобы соответствии требованиям техрегламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции". Однако основания для подтверждения ее выдачи, а также информация о сопроводительных документах отсутствует.

К данному моменту специалисты столичного центра гигиены и эпидемиологии уже провели исследования образцов аромаингаляторов. В результате они обнаружили в составе заявленный ментол, а также не указанные вещества – камфору и соединения, характерные как для натуральных эфирных масел, так и для синтетических ароматизаторов.

Как говорится в отчете, вещества обладают раздражающим действием, воздействуют на центральную и периферическую нервную систему, дыхательную систему, печень, почки и желудочно-кишечный тракт. При этом инструкции по безопасному применению аромаингаляторов, а также описания на русском языке и данных об изготовителе и импортере товаров в карточке товара не указаны.

В декабре прошлого года в Сети распространилась информация, что дети стали скупать аромаингаляторы на маркетплейсах. Школьники используют их, когда хотят взбодриться, побороть сон или просто "расслабиться". Особой популярностью такие ингаляторы пользуются у учеников младших классов.

Сотрудники Роспотребнадзора проверили информацию о продаже подобных устройств на маркетплейсах и выявили нарушения закона. После этого все российские площадки остановили продажу аромаингаляторов.

На фоне этого депутаты Госдумы приняли решение обсудить проблему. Если молодые люди не берегут себя, им обязаны помочь взрослые, в том числе запретительными мерами, отметил депутат Александр Толмачев.

