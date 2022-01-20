Доля госпитализированных с COVID-19 не превышает 10% от числа заболевших в Москве – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве продолжается рост уровня заболеваемости коронавирусом из-за распространения штамма "Омикрон", но доля госпитализированных не превышает 10% от числа заразившихся, сообщила заммэра по вопросам социального развития, руководитель Оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.
"За последнюю неделю число новых случаев выросло более чем в два раза, за последние две недели – в 2,7 раза. С учетом свойств нового варианта вируса, его контагиозности тенденция к росту заболеваемости, очевидно, сохранится. Несмотря на это, число госпитализаций выросло всего на 10,5% за неделю", – рассказала Ракова.
По ее словам, город готовится к разным сценариям развития ситуации. В настоящее время усилена работа городских поликлиник, в которых расширили штат дежурных врачей для приема пациентов с симптомами ОРВИ.
"На сегодня в городе сохраняется достаточный объем стационарных мощностей – из развернутого фонда размером почти 14 тысяч коек занято всего 50%. Большое внимание уделяется тестированию на коронавирусную инфекцию. Для этого в столице созданы все условия", – сказала Ракова, добавив, что каждый день в столице делают около 12 тысяч экспресс-тестов на COVID-19, при этом мощности позволяют проводить до 17–20 тысяч экспресс-тестов в сутки.
Заммэра подчеркнула, что каждый день лаборатории обрабатывают 50–52 тысячи проб, а в случае необходимости их мощность может быть увеличена до 60 тысяч.
Кроме того, ежедневно в столице проводят от 12 до 15 тысяч ИФА-тестов, позволяющих определить уровень антител к коронавирусу.
В настоящее время прием у дежурных врачей столичных поликлиник для пациентов с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов стал доступен без записи. Горожан принимают в день обращения: их осмотрят, проконсультируют, возьмут мазки для экспресс- и ПЦР-тестирования на COVID-19, при необходимости проведут дополнительные обследования.
Сергей Собянин объявил о продлении до 1 апреля сроков действия домашнего и удаленного режимов в Москве. Он предупредил, что жителям столицы предстоит пережить несколько сложных недель. При этом он напомнил, что Москва справилась с предыдущими волнами пандемии.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге наблюдается доминирование "Омикрон"-штамма коронавируса. Она отметила, что рост заболеваемости коронавирусом замечен в 67 регионах РФ.
В Москве могут увеличить число операторов скорой помощи из-за "Омикрона"
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