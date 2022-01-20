В Москве выявили 11 557 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве выявили 11 557 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В столице за сутки госпитализировали 930 человек. На ИВЛ находятся 489 пациентов. При этом после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 2 307 человек. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 915 633.

За минувшие 24 часа скончались 70 человек с COVID-19.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев спрогнозировал, что через 10–14 дней в столице будет фиксироваться пик заражения коронавирусом.

По словам Скулачева, из-за высокой контагиозности "Омикрона" в дальнейшем число заразившихся коронавирусом в Москве может приблизиться к 100 тысячам случаев в день.