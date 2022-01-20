Депутат Нилов поддержал идею предоставлять бесплатный Wi-Fi пациентам больниц

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил идею предоставлять пациентам больниц бесплатный доступ к сетям Wi-Fi. Об этом сообщает RT.

По мнению депутата, востребованность такой услуги обусловлена тем, что не везде сохраняется устойчивая сотовая связь.

"А находясь в стационаре, общаться с родственниками и друзьями, оставаться на связи – это возможность информировать своих близких, как ты себя чувствуешь, возможность получать положительные эмоции, что будет положительно влиять на процесс выздоровления", – подчеркнул Нилов.

Глава комитета по труду обратил внимание на то, что дополнительно потребуется определить категорию граждан, которым использование Wi-Fi не подходит по протоколу лечения. К ним можно было бы отнести тех, кто должен находиться в спокойном состоянии, огражденном от переизбытка информации, добавил Нилов.

С предложением о бесплатном беспроводном подключении к интернету ранее выступил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Он объяснил, что доступ к цифровым ресурсам в настоящее время является обыденной необходимостью.