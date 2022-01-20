В Госдуме предложили предоставлять бесплатный Wi-Fi пациентам больниц

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Зампред комитета Госдумы по по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев выступил с предложением предоставлять бесплатный беспроводный интернет всем пациентам, находящихся на лечении в стационарах. Письмо с соответствующей инициативой он направил главе министерства здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, сообщает RT.

По словам Матвейчева, постоянный доступ в интернет, который дает возможность пользоваться услугами интернет-банкинга, госуслугами и мессенджерами, в современном мире является обыденной необходимостью. Однако многие граждане, главным образом пенсионеры, не имеют подключения во время стационарного лечения в больницах либо не имеют возможности оплатить услуги оператора.

Депутат отметил, что отсутствие интернета вынуждает пациентов тратить значительные средства на телефонные звонки для поддержания связи с родственниками. В некоторых случаях, когда семья госпитализированного находится за рубежом, поддержание коммуникации не представляется возможным или влечет большие расходы на оплату роуминга.

Матвейчев добавил, что во время пандемии, когда многие люди проходят лечение в инфекционных отделениях без возможности посещения, интернет является единственным средством общения с семьей.

"В связи с этим прошу вас, с учетом возможностей федерального бюджета, оценить целесообразность предоставления пациентам, которые находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях Российской Федерации, доступа в сеть интернет с использованием технологии Wi-Fi на безвозмездной основе", – говорится обращении.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что российским пенсионерам нужно дать возможность получить планшет для выхода в интернет на безвозмездной основе. Письмо с соответствующим предложением он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.