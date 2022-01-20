Мясников назвал главную ошибку россиян во время распространения "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян обращаться в медицинские учреждения только при серьезном повышении температуры. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт отметил, что, согласно новым правилам, при недомогании жители Москвы могут посетить врача в поликлинике без записи, однако поставил под сомнение необходимость такого действия.

"Зачем при симптомах ОРВИ и температуре ниже 38 обращаться к врачу? Да, мы готовы принять, но пациентов я спрошу – зачем? Что вы ждете от такого обращения?" – написал врач.

Мясников предупредил, что обращения пациентов без серьезных симптомов могут создать затруднения в работе медорганизаций. Он призвал россиян при симптомах ОРВИ соблюдать домашний режим и проявить терпение – недомогание будет сохраняться не более 3–4 дней.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице сохраняется "горячий резерв" свободных коронавирусных коек на случай ухудшения ситуации с распространением заболевания. Градоначальник подчеркнул, что пока число госпитализаций остается "сравнительно небольшим".

