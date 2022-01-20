Мясников назвал главную ошибку россиян во время распространения "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян обращаться в медицинские учреждения только при серьезном повышении температуры. Об этом сообщает News.ru.
Эксперт отметил, что, согласно новым правилам, при недомогании жители Москвы могут посетить врача в поликлинике без записи, однако поставил под сомнение необходимость такого действия.
"Зачем при симптомах ОРВИ и температуре ниже 38 обращаться к врачу? Да, мы готовы принять, но пациентов я спрошу – зачем? Что вы ждете от такого обращения?" – написал врач.
Мясников предупредил, что обращения пациентов без серьезных симптомов могут создать затруднения в работе медорганизаций. Он призвал россиян при симптомах ОРВИ соблюдать домашний режим и проявить терпение – недомогание будет сохраняться не более 3–4 дней.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице сохраняется "горячий резерв" свободных коронавирусных коек на случай ухудшения ситуации с распространением заболевания. Градоначальник подчеркнул, что пока число госпитализаций остается "сравнительно небольшим".
Из-за "Омикрона" в Москве вновь начали усиление антиковидных мер
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: