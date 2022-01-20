Академик РАН назвал число неофициальных носителей ВИЧ-инфекции в России

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Десятки тысяч россиян знают о наличии у себя ВИЧ-инфекции, но на учет не встают, еще порядка 300 тысяч инфицированных ни разу не показывались врачам. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал академик РАН, глава Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"Несколько десятков тысяч человек прошли обследование анонимно, они знают о своем заражении, но на учет тоже не встают. Некоторые лечатся анонимно частным образом. А 300 тысяч (предположительно, по расчетам) еще вообще не обследовались", – сказал он.

По словам эксперта, в базе данных ЦНИИ Эпидемиологии находятся 200 тысяч человек с подтвержденным диагнозом "ВИЧ": они прошли соответствующие тесты. В то же время, отмечает Покровский, данные Минздрава РФ отличаются. Это обусловлено тем, что в министерстве учитывают лишь тех людей, которые встали на учет. Академик уверен, что такой подход неправильный, поскольку он не дает объективно оценивать ситуацию и эффективно планировать противоэпидемические меры.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о стабилизации ситуации по заболеваемости ВИЧ в России. По его словам, в период с 2017 по 2020 год было зафиксировано устойчивое снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции – с 85,8 до 60,3 тысячи.

