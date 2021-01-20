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Москва 24

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Общество

10:42

В России могут начать выдавать ипотеку на деревянные дома

общество недвижимость

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российские власти могут сделать деревянные дома объектом ипотеки. Такими планами поделилась вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Первое направление – это дать возможность индивидуальные жилые дома из этих домокомплектов считать нормальным, адекватным объектом залога. И мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов", – заявила Абрамченко в эфире НТВ.

Она также рассказала, что, помимо этого, планируется принять меры, направленные на развитие деревянного домостроения.

Вице-премьер добавила, что в России сейчас действуют 65 организаций, занимающихся производством домокомплектов. Однако только 3% их продукции собирают в РФ, уточнила она.

Ранее эксперт предупредил, что ипотека может стать недоступной. По данным экспертов, высокому спросу на эту программу способствовало сильное падение ставок, которое привело также к резкому увеличению рефинансирования.

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