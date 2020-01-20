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Общество

20 января, 13:33

Столичные врачи извлекли из пищевода пенсионера рыболовный крючок

общество медицина

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

В Москве врачи помогли 68-летнему мужчине, который случайно проглотил рыболовный крючок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Пенсионер поступил в городскую клиническую больницу имени Иноземцева с жалобами на затруднение глотания, во рту у него находился кусок рыболовной лески.

По словам пациента, он ел редиску и почувствовал во рту привкус металла, однако не придал этому значения. Обеспокоился только тогда, когда леска осталась снаружи. Позднее выяснилось, что племянник мужчины уронил в корзину с овощами рыболовные крючки, один из которых и проглотил мужчина.

"Оказалось, что крючок был продет через слизистую оболочку. Биопсийными щипцами врачи аккуратно извлекли крючок из тканей пищевода в его просвет, произвели захват предмета и извлекли его наружу", – рассказали в пресс-службе московского Депздрава.

Отмечается, что мужчину выписали в удовлетворительном состоянии, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее подмосковный врач спас от инсульта авиапассажира во время полета. У мужчины понизилось давление и прервался пульс. Его уложили, подняли ноги выше головы для улучшения кровообращения головного мозга и дали кислород.

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