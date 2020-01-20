Стало известно о внезапно убивающей болезни, проходящей без симптомов

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Кардиолог рассказал о внезапно убивающей болезни, которая протекает без каких-либо симптомов. Об этом информирует News.ru со ссылкой на профессора кафедры кардиологии, функциональной и ультразвуковой диагностики, директора Института персонализированной медицины Сеченовского университета Филиппа Копылова.

Оказалось, что у каждого 30-го россиянина в груди находится "бомба замедленного действия". По словам эксперта, порядка 3,5% жителей нашей страны страдают фибрилляцией предсердий, однако такой диагноз выявлен лишь у 30% пациентов.

Отмечается, что такое заболевание характеризуется быстрым и нерегулярным сердечным ритмом, сам же человек чаще всего этого не ощущает.

"Около 30% людей узнают, что у них есть это заболевание, когда случается инсульт или инфаркт. Часто он бывает первым и последним симптомом. Наступает внезапная сердечная смерть", – сообщил кардиолог.

Он добавил, что при своевременном обнаружении болезни есть возможность снижения риска смерти от инсульта на 70%.

Ранее стало известно о том, что более 250 человек скончались в России после приема лекарств. 25 летальных исходов оказалось связано с применением лидокаина.