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Общество

20 января, 10:05

В Госдуме предложили списать кредитные долги молодых семей

общество

Фото: depositphotos/gutaper

Заместитель председателя парламентского комитета по образованию и науке Борис Чернышов направил письмо на имя и. о. вице-премьера Татьяны Голиковой с предложением провести в Москве эксперимент по списанию кредитных долгов молодых семей.

Депутат указал, что долги по кредитам вызывают огромный стресс, фрустрации и психологические расстройства у людей. Со своей стороны государство может погасить кредиты на образование, покупку квартиры или машины для молодых семей (до 30 лет). Это позволит "сформировать новый слой успешных россиян, которые верят в себя".

По мнению парламентария, списание долгов станет инвестицией в каждого конкретного человека, а также в экономику страны в целом.

Ранее сообщалось, что кредитную амнистию предлагают объявить в России с 1 января 2020 года как меру снижения социальной напряженности.

Инициатором нового законопроекта стал депутат Андрей Анохин. Его предложение подразумевает, что с граждан спишут штрафы и пени по потребительским кредитам. К этой категории отнесут также и те займы, которые обеспечены ипотекой. Сроки выплаты основной суммы кредита останутся неизменными.

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