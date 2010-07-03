Экономист усомнился в возможности объявления кредитной амнистии

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Списать штрафы и пени теоретически возможно. Так независимый экономический эксперт Антон Шабанов в разговоре с Москвой 24 прокомментировал документ, поступивший в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, об объявлении кредитной амнистии в России.

Эксперт уверен, такая мера "желательна", поскольку темпы закредитованности граждан страны растут с каждым днем.

"О кредитной амнистии говорят очень давно, в самых разных вариантах, но так ни разу не получилось ее реализовать, потому что списать какой-то долг – это все равно что возложить убыток в том или ином виде на кого-то другого", – объясняет Шабанов.





Антон Шабанов независимый экономический эксперт Важно понимать, кто этот убыток будет нести: федеральный бюджет, бюджеты банков. Штрафы и пени – это дополнительный доход банков, который особо не регулируется. И если вдруг у кого-то пени и штрафы возникли, то при желании банка, если он не закладывал их в бюджеты, в свои математические модели, их можно списать, но чтобы это потом никак на балансе банка не отражалось.

Экономист уверен, что куда сложнее дело обстоит с "телом" кредита, снижением ставок по нему, поскольку это "будет бить по балансам банков".

"Следовательно, возникнут вопросы у Центрального банка: почему система банка не работает стабильно и не показывает хорошие финансовые результаты. Поэтому сейчас предложили самое реальное – списание пеней и штрафов", – заключает Шабанов.

Ранее сообщалось, что кредитную амнистию предлагают объявить в России с 1 января 2020 года как меру снижения социальной напряженности.

Инициатором нового законопроекта стал депутат Андрей Анохин. Его предложение подразумевает, что с граждан спишут штрафы и пени по потребительским кредитам. К этой категории отнесут также и те займы, которые обеспечены ипотекой. Сроки выплаты основной суммы кредита останутся неизменными.

Депутат уточнил, что розничный кредитный портфель граждан растет, в то время как доходы населения снижаются. На фоне этого процесса расходы на обслуживание займов растут пропорционально. В частности, согласно статистике Банка России, ссудная задолженность физических лиц с просроченными платежами свыше 90 дней увеличилась на 3 процента.

По мнению вице-президента саморегулируемой организации "Национальная ассоциация профессиональных коллекторов" Александра Морозова, главная причина просрочек – проблемы с финансами. Большинство граждан, попавших в подобную ситуацию, ссылаются на потерю работы или снижение доходов.



Соболева Илона