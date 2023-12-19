Глава СПЧ предположил, что Большая российская энциклопедия может заменить "Википедию"

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Альтернативой "Википедии" в РФ может быть Большая российская энциклопедия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева.

"Надо создавать как можно скорее альтернативу, и я знаю, что Большая российская энциклопедия очень быстро развивается, и я думаю, что это реальная альтернатива. Многие уже пользуются ею, в Большой российской энциклопедии качество выше", – объяснил он.

Как отметил глава СПЧ, в случае если русскоязычная "Википедия" перестанет обслуживаться, то статьи из нее можно будет оставить, поскольку они являются полезными. Однако он добавил, что политические статьи никуда не идут.

Ранее стало известно, что сообщество "Викимедиа.ру", которое поддерживает русскоязычную версию "Википедии", закроется в РФ. Решение о закрытии, по словам исполнительного директора организации Станислава Козловского, было принято из-за того, что в предстоящую пятницу, 22 декабря, его якобы признают иностранным агентом. Такую информацию он получил от ректората МГУ.

До этого в Госдуме поддержали решение Роскомнадзора убрать "Википедию" из результатов поиска в Сети. По мнению депутата Антона Горелкина, сайт нарушает требование закона о приземлении, подписанного Владимиром Путиным. Горелкин заявил, что ресурс превратился в оружие информационной борьбы против России.

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