Нутрициолог рекомендовала исключить сахар во время болезни

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Ускорить процесс восстановления во время болезни можно, отказавшись от употребления продуктов с содержанием сахара. Об этом сообщает Pravda.ru со ссылкой на нутрициолога Наталию Богданову.

По словам специалиста, витамин С при простуде с употреблением сахара может оказаться бесполезным. Это связано с тем, что сахар, как быстрый источник энергии, попадая в организм, начинает вступать в процесс окисления. Из-за этого витамин С будет задействован именно там.

"Сахаром очень любит питаться и наша патогенная микрофлора в кишечнике, что способствует еще большему ее разрастанию. А как известно, 80% нашего иммунитета находится именно в кишечнике. Поэтому убираем во время болезни печенье, конфеты и сдобные булочки", – отметила Богданова.

Вместо этого нутрициолог рекомендовала употреблять больше яиц, сливочного масла, печень разных рыб и другие продукты с содержанием витаминов А и D. В качестве мясного эксперт посоветовала выбирать птицу.

Выходить на общий стол после выздоровления нутрициолог рекомендовала через неделю после выздоровления. После исчезновения симптомов организму требуется еще 5–10 дней для восстановления.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин ранее рекомендовал употреблять при простуде острую еду с красным перцем. Он рассказал, что положительное воздействие на организм оказывает содержащийся в перце капсаицин. Для профилактики простуды врач также посоветовал пить горячий чай, теплый кисель и молоко с маслом.



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