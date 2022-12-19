Замглавы Минобрнауки РФ стал Константин Могилевский

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации сообщило о назначении Константина Могилевского на пост замглавы ведомства, передает ТАСС.

"Валерий Фальков представил нового заместителя министра науки и высшего образования РФ Константина Могилевского", – рассказали в пресс-службе Минобрнауки.

Константин Могилевский будет заниматься работой с департаментом информационной политики и комплексной безопасности. Кроме того, под его кураторством будет департамент международного сотрудничества.

Ранее в ноябре Минобрнауки России выступило с предложением повысить некоторые именные стипендии для студентов и аспирантов. Финансовое обеспечение будет производиться в рамках госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".

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