Закон об отмене обязательного техосмотра в России примут до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Госдума примет закон об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов до конца года, чтобы данная норма вступила в силу в 2022 году, сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
"Все положительные заключения по законопроекту получены. В понедельник рассмотрим его на Совете Думы. Во вторник – во втором чтении. В среду, 22 декабря, – в третьем. Нам важно принять закон об отмене обязательного техосмотра уже до конца этого года, чтобы в 2022 году новые нормы могли работать", – написал он в своем телеграм-канале.
По словам Володина, действие закона затронет владельцев 50 миллионов транспортных средств. Он отметил, что введение нормы "сделает жизнь проще для их владельцев". Также спикер рассказал, что инициатива была дополнена нормами, которые сделают невозможным выписывание штрафов за отсутствие диагностической карты.
"Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, – не должны. Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков – в области коммерческих, пассажирских перевозок это вопрос безопасности наших граждан", – указал пояснил Володин.
Законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта был принят Госдумой приняла в первом чтении в начале ноября.
С идеей отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, в середине июля выступило МВД. В качестве основных причин данного предложения были названы недостаток пунктов технического осмотра в регионах России, а также тарифная политика местных властей, которая негативно сказывается на развитии рынка данных услуг.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: