Закон об отмене обязательного техосмотра в России примут до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума примет закон об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов до конца года, чтобы данная норма вступила в силу в 2022 году, сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

"Все положительные заключения по законопроекту получены. В понедельник рассмотрим его на Совете Думы. Во вторник – во втором чтении. В среду, 22 декабря, – в третьем. Нам важно принять закон об отмене обязательного техосмотра уже до конца этого года, чтобы в 2022 году новые нормы могли работать", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Володина, действие закона затронет владельцев 50 миллионов транспортных средств. Он отметил, что введение нормы "сделает жизнь проще для их владельцев". Также спикер рассказал, что инициатива была дополнена нормами, которые сделают невозможным выписывание штрафов за отсутствие диагностической карты.

"Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, – не должны. Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков – в области коммерческих, пассажирских перевозок это вопрос безопасности наших граждан", – указал пояснил Володин.

Законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта был принят Госдумой приняла в первом чтении в начале ноября.

С идеей отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, в середине июля выступило МВД. В качестве основных причин данного предложения были названы недостаток пунктов технического осмотра в регионах России, а также тарифная политика местных властей, которая негативно сказывается на развитии рынка данных услуг.