Стало известно, когда в столице выпадет снег

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Синоптики спрогнозировали, когда в Москве выпадет снег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"По самым предварительным расчетам, все-таки в последнюю пятидневку прогнозируется понижение температуры, а отсюда и возможность выпадения снега. Но только возможность", – пояснил метеоролог, добавив, что на 100% это гарантировать нельзя.

Однако он не упустил возможность посоветовать россиянам начать точить коньки и "навострить лыжи". По его мнению, настоящая зима со свойственными ей температурами обязательно придет в столичный регион.

Ранее температура в Москве побила рекорд 1886 года. Такое тепло в середине декабря еще не фиксировалось ни разу за всю историю метеонаблюдений.