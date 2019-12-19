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Общество

09:47

Траты россиян на подарки детям к Новому году выросли на треть

общество праздники финансы

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Специалисты подсчитали, сколько родители готовы потратить на новогодние подарки детям. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонину Цицулину.

Оказалось, что траты россиян на подарки для детей к Новому году возросли на треть по сравнению с прошлым годом. В среднем эта сумма составляет 1,6 тысячи рублей. Отмечается, что эта сумма не включает в себя расходы на сладости.

Так, наиболее популярными подарками для мальчиков стали квадрокоптеры, роботы и фигурки героев. Девочек же ожидают сюрпризы в виде коллекционных кукол и персонажей из мультфильмов.

Кроме того, в топ самых распространенных подарков попали детская электроника, игрушки для улицы, настольные игры, историческое и фантастическое оружие. На сладкие подарки родители в основном тратят 650 рублей.

Ранее стало известно, что чаще всего просят россияне у Деда Мороза. Кроме прочего, в этот список попали роликовые коньки, мобильные телефоны и планшеты.

Опрос показал, какие подарки на Новый год ждут россияне

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