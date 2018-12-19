Морозно, но с прояснениями. Синоптики пообещали до -13 в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов



Облачно с прояснениями и морозно будет в Москве в четверг, 20 декабря, сообщает Гидрометцентр России.

Местами ожидаются слабый снег и гололедица. Температура ночью опустится -13...-15 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -11...-13. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление достигнет 762 миллиметров ртутного столба. Высота сугробов в некоторых районах столицы достигла 23 сантиметров.

Врач общей практики поликлиники № 8 департамента здравоохранения Василий Фролов рекомендовал горожанам носить в морозы термобелье. От холода советуют защищать все участки тела, иначе мужчины могут заработать простатит, а женщины – цистит.

В депздраве также предупредили, что согревать обмороженные руки и ноги в горячей воде не следует. Это травмирует поврежденную морозом кожу. Кроме того, быстрое нагревание может привести к некрозу обмороженного участка кожи.

Об обморожении свидетельствуют покалывание или пощипывание, потеря чувствительности на определенных участках тела, а возможно, и волдыри. В этом случае лучше всего обратиться к врачу.