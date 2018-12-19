Сугробы в Москве выросли до 23 см

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Высота сугробов в некоторых районах столицы достигла 23 сантиметров, сообщает портал "Метеоновости".

Снег начался в столичном регионе вечером 18 декабря и продолжается до сих пор. По данным главной станции ВДНХ, выпало уже 0,9 миллиметра осадков, а высота снежного покрова увеличилась на 2–3 сантиметра – до 19 сантиметров. До 23 сантиметров снег вырос на станции МГУ.

В Москве и Подмосковье при слабом ветре и переменной облачности продолжает идти слабый снег. Максимальная температура воздуха в столице 19 декабря составит 8-10 градусов мороза, по области – до минус 13 градусов.

Врач общей практики поликлиники №8 департамента здравоохранения Василий Фролов ранее рекомендовал горожанам носить в морозы термобелье. От холода советуют защищать все участки тела, иначе мужчины могут заработать простатит, а женщины – цистит.

