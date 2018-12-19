Депздрав рекомендует не согревать обмороженные руки в горячей воде

При обморожении не рекомендуется растираться снегом или пытаться согреть руки и ноги в горячей воде, сообщил обладатель статуса "Московский врач", врач общей практики поликлиники №8 департамента здравоохранения столицы Василий Фролов.
По его словам, это травмирует поврежденную морозом кожу. Кроме того, быстрое нагревание может привести к некрозу обмороженного участка кожи, передает Агентство "Москва".
Фролов отметил, что на обморожение указывают покалывание или пощипывание, потеря чувствительности на определенных участках тела, а возможно, и волдыри.
Он рассказал, что в этом случае лучше всего как можно скорее обратиться к врачу. Медик напомнил и о необходимости теплее одеваться в морозную погоду.
"Даже при минус 15 градусах двух-трех часовая прогулка не повредит здоровому тепло одетому человеку, при условии, что в это время он двигается и не стоит на месте", – сказал он.
В заключение он заметил, что, намокнув на улице во время игр в снежки, лучше сразу уйти в теплое помещение и переодеться.
Ранее Фролов рекомендовал горожанам носить в морозы термобелье. От холода советуют защищать все участки тела, иначе мужчины могут заработать простатит, а женщины – цистит.
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