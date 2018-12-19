Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность и до 13 градусов мороза ожидается в столичном регионе в среду, 19 декабря.

Днем в Москве и Подмосковье при слабом ветре и переменной облачности продолжит идти слабый снег, передает портал "Метеоновости". Максимальная температура воздуха в Москве составит 10-8 градусов мороза, по области до минус 13 градусов.

При этом синоптики предупредили о росте атмосферного давления, которое повысится до 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит около 80 процентов.

Врач общей практики поликлиники № 8 департамента здравоохранения Василий Фролов ранее рекомендовал горожанам носить в морозы термобелье. От холода советуют защищать все участки тела, иначе мужчины могут заработать простатит, а женщины – цистит.