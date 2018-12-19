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Потепления не будет: облачная погода с прояснениями ожидается в Москве

общество погода

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Облачная погода с прояснениями установится в Москве в среду, 19 декабря. Местами пройдет небольшой снег, возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха ночью опустится до -11...-13 градусов ниже нуля. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 1–6 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до -8...-10 градусов. Ветер усилится до 3–8 метров в секунду. . Атмосферное давление превысит норму и достигнет 763 миллиметров ртутного столба.

Столичный регион находится у центра мощного скандинавского антициклона. По прогнозам синоптиков, температура в Москве в ближайшие дни будет на 5 градусов ниже климатической нормы. В Подмосковье ночь на среду ожидается мороз до -23 градусов. Такие мощные антициклоны формируются в регионе раз в 13 лет и длятся порядка 9 дней. Крепкие морозы продержатся в Москве как минимум до конца недели.

Врач общей практики поликлиники № 8 департамента здравоохранения Василий Фролов порекомендовал горожанам носить в морозы термобелье. От холода советуют защищать все участки тела, иначе мужчины могут заработать простатит, а женщины – цистит.

Как не замерзнуть в аномально холодную погоду

общество погода

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