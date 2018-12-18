В столичном регионе ожидается до -23 градусов в ночь на среду

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Переменная облачность и до 13 градусов мороза ожидаются во вторник, 18 декабря в столичном регионе. Ночью столбики термометров опустят до 23 градусов мороза.

Днем в Москве ожидается -12... -10 градусов, ночью – от -15 до -13 градусов. Температура в Подмосковье днем составит -13... -8 градусов, ночью – 13-18 градусов мороза, местами до -23 градусов.

"Переменная облачность. Без осадков. Местами гололедица", – говорится на сайте Гидрометцентра.

Также ожидается южный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление превысит норму и составит 763 миллиметра ртутного столба.

Столичный регион находится вблизи центра мощного скандинавского антициклона. По прогнозам синоптиков, температура в Москве в ближайшие дни будет на 5 градусов ниже климатической нормы.

Специалисты центра погоды "Фобос" ранее сообщили, что такие мощные антициклоны формируются в столичном регионе раз в 13 лет и длятся, в среднем, около 9 дней.