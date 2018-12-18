Аномальный мороз и ледяной туман: в городе ожидается до -17 градусов

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Столичный регион останется вблизи центра мощного скандинавского антициклона. Поэтому даже на небольшое потепление в ближайшие пару дней рассчитывать не стоит. По прогнозам синоптиков, температура в Москве в ближайшие дни будет на 5 градусов ниже климатической нормы.

По данным Гидрометцентра России, в ночь на вторник, 18 декабря, в столице ожидается до -15...-17 градусов. В дневные часы температура воздуха в Москве составит -10...-12 градусов. При небольшой облачности осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит около 90%.

Как сообщают специалисты центра погоды "Фобос", такие мощные антициклоны формируются в столичном регионе раз в 13 лет и длятся, в среднем, около 9 дней. При этом метеорологи отмечают, что уже со среды, 19 декабря, стужа и морозы все же немного ослабеют и днем столбик термометра будет показывать около -9…-10 градусов.

Кроме того, в течение недели в столице сохранится высокое атмосферное давление – 760-762 миллиметра ртутного столба. Только к пятнице оно понизится до 754-756 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что ночь на понедельник, 17 декабря, стала самой морозной в столичном регионе с начала зимы. Температура воздуха опустилась ниже -15,1 градуса. На метеостанции ВДНХ в 4:00 была зафиксирована температура воздуха 15,2 градуса мороза. В подмосковных Черустях минувшей ночью столбики термометров опустились до -22,5 градуса.