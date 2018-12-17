В 16 парках Москвы открылись бесплатные горки

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Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Москвичи смогут бесплатно покататься с горок на санках, тюбингах и ледянках в 16 столичных парках. Всего же зимние горки работают в 19 парках Москвы.
Покататься на санках, тюбингах и ледянках можно в ландшафтном парке "Митино", Лианозовском, Бабушкинском, Измайловском, Гончаровском, парке Победы на Поклонной горе, музее-заповеднике "Царицыно" и других. Этой зимой будут работать 38 ледяных трасс в 25 городских парках. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Самая длинная ледяная горка Москвы – более 10 метров – открылась в "Сокольниках" в 3-м Лучевом просеке. Протяженность спуска достигает почти 200 метров. Кататься с этой горки можно в любую погоду. К новому зимнему сезону ее решили модернизировать. В ближайшее время там запустят траволаторы. Также всепогодная горка открылась в парке 50-летия Октября.
Все парки готовят свои зимние горки по-разному. Например, в Измайловском парке платные тюбинговые трассы выкладывают из кубов льда. Под ними устанавливают светодиодные лампы, которые подсвечивают горки в вечернее время. А в парке "Фили" для посетителей традиционно устанавливают деревянную горку. В прошлом году она была очень популярна у детей. Для покрытия горки используют утрамбованный снег.
Одна из самых старых горок Москвы расположена в парке "Царицыно": по ней москвичи катались еще в XIX веке. На склоне насыпали снеговую подушку и утрамбовали, для безопасного спуска сделали бортики из снега.
Вот список бесплатных ледяных горок:
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