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17 декабря, 09:58

В 16 парках Москвы открылись бесплатные горки

город общество парки досуг

17 декабря, 09:58

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Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Москвичи смогут бесплатно покататься с горок на санках, тюбингах и ледянках в 16 столичных парках. Всего же зимние горки работают в 19 парках Москвы.

Покататься на санках, тюбингах и ледянках можно в ландшафтном парке "Митино", Лианозовском, Бабушкинском, Измайловском, Гончаровском, парке Победы на Поклонной горе, музее-заповеднике "Царицыно" и других. Этой зимой будут работать 38 ледяных трасс в 25 городских парках. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Самая длинная ледяная горка Москвы – более 10 метров – открылась в "Сокольниках" в 3-м Лучевом просеке. Протяженность спуска достигает почти 200 метров. Кататься с этой горки можно в любую погоду. К новому зимнему сезону ее решили модернизировать. В ближайшее время там запустят траволаторы. Также всепогодная горка открылась в парке 50-летия Октября.

Все парки готовят свои зимние горки по-разному. Например, в Измайловском парке платные тюбинговые трассы выкладывают из кубов льда. Под ними устанавливают светодиодные лампы, которые подсвечивают горки в вечернее время. А в парке "Фили" для посетителей традиционно устанавливают деревянную горку. В прошлом году она была очень популярна у детей. Для покрытия горки используют утрамбованный снег.

Одна из самых старых горок Москвы расположена в парке "Царицыно": по ней москвичи катались еще в XIX веке. На склоне насыпали снеговую подушку и утрамбовали, для безопасного спуска сделали бортики из снега.

Вот список бесплатных ледяных горок:

  • в парке у Джамгаровского пруда (открыта с 06:00 до 22:00, на главной аллее, напротив сцены);
  • в усадьбе Алтуфьево (с 07:00 до 23:00, рядом с детской площадкой);
  • в Гончаровском парке (с 07:00 до 23:00, напротив дома на улице Гончарова, 15);
  • в парке Победы на Поклонной горе (круглосуточно на главной аллее);
  • в музее-заповеднике "Коломенское" (есть прокат тюбингов, две горки откроются в зависимости от погоды недалеко от Нижней и Торговой улиц);
  • в Таганском парке (откроется в зависимости от погоды справа от сцены);
  • в парке "Фили" (откроется в зависимости от погоды на территории городка детских аттракционов);
  • в парке "Северное Тушино" (есть прокат тюбингов, открыта с 12:00 до 20:00 (по будням), с 11:00 до 21:00 (по выходным), в аллее справа от главной площади, площадка "Аэротруба");
  • в парке "Борисовские пруды" (с 09:00 до 21:00, недалеко от улицы Городянка);
  • в парке "Кузьминки" (две горки открыты с 09:00 до 21:00, вблизи Шибаевского пруда);
  • в парке "Садовники" (с 09:00 до 21:00, возле церкви, рядом с детской площадкой);
  • в Измайловском парке (есть прокат тюбингов и санок, пять горок откроются в зависимости от погоды на Северной площади, вдоль площадки аттракционов "Забава" и у входа в парк);
  • в Воронцовском парке (есть аренда тюбингов, откроется в зависимости от погоды в центральной части парка, справа от главной аллеи);
  • в парке "Сокольники" (сезонная горка, есть аренда ледянок, открыта с 10:00 до 21:00, на Песочной аллее).
  • в Лианозовском парке (с 07:00 до 23:00, рядом с танцевальной площадкой).
  • в парке на Ангарской улице (с 07:00 до 23:00, рядом с катком).

Платные горки:

  • в Бабушкинском парке (в будни с 10:00 до 20:00, в выходные с 10:00 до 21:00 на площади возле кинотеатра «Арктика»);
  • в сквере на Олонецком проезде (будет работать с 20 декабря рядом с катком);
  • в ландшафтном парке "Митино" (две горки открыты с 11:00 до 21:00, у главного входа в парк и напротив катка);
  • в парке "Красная Пресня" (в будни с 12:00 до 22:00, в выходные с 10:00 до 22:00, у входа на каток);
  • в музее-заповеднике "Царицыно" (рядом с Большим мостом через овраг);
  • в парке 50-летия Октября (с 10:00 до 20:00, справа от входа в парк со стороны Проспекта Вернадского);
  • в парке "Дружба" (откроется на следующей неделе возле памятника);
  • в парке искусств "Музеон" (две горки открыты с 10:00 до 22:00, у входа в Третьяковскую галерею);
  • в парке "Сокольники" (с 10:00 до 21:00, в тестовом режиме в 3-м Лучевом просеке);
  • в Воронцовском парке (в будни с 11:00 до 19:00, в выходные с 10:00 до 20:00, справа от главной аллеи);
  • в Перовском парке (откроется на этой неделе недалеко от катка);
  • в Измайловском парке (три горки в будни с 12:00 до 22:00, в выходные с 11:00 до 21:00, у входа в парк со стороны метро "Партизанская").

Ранее сообщалось, что к Новому году в Москве подготовили цикл из 33 бесплатных экскурсий. Они будут проходить с 25 декабря по 8 января.

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город общество парки досуг

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