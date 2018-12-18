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18 декабря, 08:29

Врачи рекомендуют мужчинам носить термобелье в мороз

общество погода

18 декабря, 08:29

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В мороз гражданам рекомендуется надевать термобелье, чтобы избежать переохлаждения, сообщил врач общей практики поликлиники №8 департамента здравоохранения Василий Фролов.

По его словам, от холода надо защищать все участки тела, иначе мужчины могут заработать простатит, а женщины – цистит.

"Самый чувствительный мужской орган – простата. Она моментально реагирует на переохлаждение, в результате чего возникает простатит. У женщин высока вероятность цистита или воспаления придатков", – цитирует его Агентство "Москва".

Фролов подчеркнул, что эти заболевания опасны сами по себе, но еще хуже, что после них могут возникнуть негативные последствия.

Переменная облачность и до 13 градусов мороза ожидаются в столичном регионе во вторник, 18 декабря. Ночью столбики термометров опустят до 23 градусов мороза.

Днем в Москве ожидается -12... -10 градусов, ночью – от -15 до -13 градусов. Также ожидается южный ветер скоростью 3–8 метров в секунду. Столичный регион находится вблизи центра мощного скандинавского антициклона. По прогнозам синоптиков, температура в Москве в ближайшие дни будет на 5 градусов ниже климатической нормы.

Такие мощные антициклоны формируются в столичном регионе раз в 13 лет и длятся, в среднем, около 9 дней.

общество погода

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