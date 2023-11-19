Москвичам рассказали о работе клуба проректоров

Фото: комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы

Более 100 проректоров по молодежной политике вузов столицы принимают участие в работе профильного сообщества. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что они формируют планы студенческих мероприятий, реализуют общевузовские проекты, взаимодействуют между собой.

Как уточнила руководитель проектного офиса "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина, взаимодействие с университетами помогает находиться в постоянном контакте с активной молодежью города, которая является целевой аудиторией организации.

При помощи клуба проректоров Москвы студенты могут узнать о возможностях, предоставляемых городом. Администрация, в свою очередь, помогает реализовывать инициативы учащихся

На сайте добавили, что в 2023 году при участии клуба проректоров прошли такие мероприятия, как Дни студенчества, "Гонка первых", конкурс "Мисс и Мистер студенчество Москвы", фестиваль "Московская студенческая весна" и другие.

Ранее сообщалось, что департамент финансов города Москвы организует для студентов просветительский марафон. Гостям расскажут о способах заработка на социальных сетях, преимуществах налогового режима для самозанятых, развитии и продвижении стартапов.

До этого замглавы Минобрнауки Денис Секиринский заявил, что президентские стипендии для аспирантов могут составить 75 тысяч рублей. В конкурсе на стипендию будут участвовать аспиранты и их научные руководители. Выплаты будут получать аспиранты, а научный руководитель будет выступать гарантом того, что исследователь завершит свое диссертационное исследование.

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