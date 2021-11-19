Ученые установили смертельно опасное последствие гипертонии

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Группа ученых из Медицинской школы Бостонского университета установила, что гипертония повышает риск развития у больного эпилепсии почти в два с половиной раза. Снизить риски может медикаментозное лечение высокого давления, сообщается в журнале Epilepsia.

Ученые брали за основу итоги почти 20-летнего наблюдения за 2 986 добровольцами, средний возраст которых составил 58 лет. За время исследования у участников зафиксировали 55 случаев эпилепсии. Опасная болезнь в два раза чаще возникала у страдающих гипертонией.

Специалисты исключили людей с нормальным давлением, которые принимают антигипертензивные препараты, и выяснили, что гипертония связана с повышением вероятности развития эпилепсии в 2,44 раза.

Ранее стало известно, что регулярное употребление черного чая помогает бороться с гипертонией. С таким утверждением выступили ученые из Университета Западной Австралии, результаты исследования которых опубликовали в журнале American Journal of Clinical Nutrition.