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Общество

14:48

В Башкирии зафиксировали вторую в этом году вспышку птичьего гриппа

общество регионы

Фото: ТАСС/EPA/LEGNAN KOULA

Вторую за год вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ветеринарии.

Информация о массовом падеже птиц поступила на Благоварскую районную ветеринарную станцию 18 ноября.

"Для установления диагноза отобранный патологический материал был доставлен в Башкирскую научно-производственную ветеринарную лабораторию, где был установлен вирус гриппа А", – говорится в сообщении.

Вероятной причиной вируса в ведомстве назвали синантропную птицу. В настоящее время специалисты определяют тип вируса.

Владельцам птиц рекомендовали не выпускать их гулять, чтобы исключить контакт с дикими птицами.

В октябре в Башкирии грибники наткнулись на гору домашних птиц. Около 350 тушек индейки выбросили прямо посреди леса. За несколько дней до произошедшего в республике выявили сразу два очага распространения птичьего гриппа, поэтому решили уничтожить все поголовье.

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