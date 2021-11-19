В Башкирии зафиксировали вторую в этом году вспышку птичьего гриппа

Фото: ТАСС/EPA/LEGNAN KOULA
Вторую за год вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ветеринарии.
Информация о массовом падеже птиц поступила на Благоварскую районную ветеринарную станцию 18 ноября.
"Для установления диагноза отобранный патологический материал был доставлен в Башкирскую научно-производственную ветеринарную лабораторию, где был установлен вирус гриппа А", – говорится в сообщении.
Вероятной причиной вируса в ведомстве назвали синантропную птицу. В настоящее время специалисты определяют тип вируса.
Владельцам птиц рекомендовали не выпускать их гулять, чтобы исключить контакт с дикими птицами.
В октябре в Башкирии грибники наткнулись на гору домашних птиц. Около 350 тушек индейки выбросили прямо посреди леса. За несколько дней до произошедшего в республике выявили сразу два очага распространения птичьего гриппа, поэтому решили уничтожить все поголовье.
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