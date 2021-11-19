Курганская епархия предупредила об опасности тренингов личностного роста и йоги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Курганская епархия Русской православной церкви подготовила листовки, рассказывающие людям о духовной опасности йоги и психологических тренингов. Об этом сообщается на странице религиозного сообщества в соцсети "ВКонтакте".
"Многие спрашивают: почему бы не заниматься йогой просто как гимнастикой, не погружаясь в ее оккультные и мистические глубины?" – отмечают в епархии, поясняя, что философия йоги противоречит христианству.
Священнослужители подчеркивают, что ключевым постулатом йоги является реинкарнация. В то время как христианское вероучение говорит о том, что жизнь дается человеку один раз.
Раскритиковала епархия и тренинги личностного роста.
"Например, тренеры обещают повысить самооценку, раскрепостить, развить харизму, обрести себя и так далее. По сути, они предлагают решить любую проблему за ваши деньги. Направлений много, принцип один: пройдешь обучение – получишь мгновенный результат, как по мановению волшебной палочки", – говорится в тексте листовки.
Курганские священнослужители отмечают, что результаты тренингов не поддаются объективной оценке, поскольку показать качество занятий могут лишь реальные изменения в жизни. Но на них могут уйти месяцы или годы.
Ранее председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) раскритиковал процедуру присуждения Нобелевской премии мира. По его словам, сейчас награду все чаще присуждают не за отстаивание прав человека, а за политические манипуляции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: