Курганская епархия предупредила об опасности тренингов личностного роста и йоги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Курганская епархия Русской православной церкви подготовила листовки, рассказывающие людям о духовной опасности йоги и психологических тренингов. Об этом сообщается на странице религиозного сообщества в соцсети "ВКонтакте".

"Многие спрашивают: почему бы не заниматься йогой просто как гимнастикой, не погружаясь в ее оккультные и мистические глубины?" – отмечают в епархии, поясняя, что философия йоги противоречит христианству.

Священнослужители подчеркивают, что ключевым постулатом йоги является реинкарнация. В то время как христианское вероучение говорит о том, что жизнь дается человеку один раз.

Раскритиковала епархия и тренинги личностного роста.

"Например, тренеры обещают повысить самооценку, раскрепостить, развить харизму, обрести себя и так далее. По сути, они предлагают решить любую проблему за ваши деньги. Направлений много, принцип один: пройдешь обучение – получишь мгновенный результат, как по мановению волшебной палочки", – говорится в тексте листовки.

Курганские священнослужители отмечают, что результаты тренингов не поддаются объективной оценке, поскольку показать качество занятий могут лишь реальные изменения в жизни. Но на них могут уйти месяцы или годы.

Ранее председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) раскритиковал процедуру присуждения Нобелевской премии мира. По его словам, сейчас награду все чаще присуждают не за отстаивание прав человека, а за политические манипуляции.

