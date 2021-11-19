Эксперт назвал симптомы, приводящие к преждевременным родам

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Главный внештатный специалист – неонатолог, главврач Морозовской детской городской клинической больницы Валерий Горев назвал симптомы, которые могут привести к преждевременным родам. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, симптомами преждевременных родов являются острые и тянущие боли, обострение хронических заболеваний, внезапная чрезмерная активность или пассивность плода.
"Любая острая и нестандартная ситуация, которая происходит у беременной, – это повод обратиться к врачу. Мы все прекрасно знаем, что беременные периодически испытывают дискомфорт, но острых болей точно не должно быть. Если проявились выделения, если тянущие боли, позывы внизу живота, то это повод прийти к врачу", – рассказал Горелов.
По словам специалиста, если речь идет о ранних преждевременных родах, сроком ниже 32 недель, то у специалистов есть технологии, позволяющие пролонгировать беременность на 48 часов, чтобы дать время женщине и плоду подготовиться к родам и уменьшить риски возможных последствий.
Ранее сообщалось, что гинекологи из Имперского колледжа Лондона разработали новый тест, определяющий риск преждевременных родов. Разработка ученых позволяет анализировать метаболиты бактерий в мазках из влагалища беременных женщин. Это дает возможность определить состав микрофлоры и иммунный ответ организма на патогены.
Авторы исследования надеются, что в перспективе тест может быть полезен и для определения риска выкидыша, рака шейки матки, бактериального вагиноза и других гинекологических проблем.
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