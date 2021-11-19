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Москва 24

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Общество

07:23

Синоптики рассказали москвичам о погоде в пятницу

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода установится в столичном регионе в пятницу, 19 ноября. Такой прогноз размещен на портале "Метеоновости".

По данным синоптиков, днем Москва и Подмосковье окажутся под воздействием ложбины циклона. При этом местами вероятны небольшие осадки.

Температура воздуха в городе будет колебаться от 0 до +2 градусов. По области в некоторых районах потеплеет до +3 градусов.

"Ветер юго-западный – 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба", – отмечается в прогнозе.

Также в городе резко упадет атмосферное давление. Кроме того, москвичей ожидает неустойчивый геомагнитный фон и неблагоприятный кислородный режим. Относительная влажность воздуха составит порядка 80%.

Накануне в некоторых районах Москвы зафиксировали первую в текущем году снежную метель. Прогнозировалось, что за ночь снежный покров увеличится до 1 сантиметра.

Синоптики предупредили москвичей о рекордном мокром снегопаде и штормовом ветре

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