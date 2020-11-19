Россияне назвали признаки настоящего мужчины

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Большинство россиян уверены, что обладают качествами настоящего мужчины, причисляя к ним мужество, ответственность, порядочность и смелость, сообщает "Вечерняя Москва".
Так считают 56% опрошенных аналитическим центром НАФИ мужчин. Причем большей уверенности в себе представителям сильного пола придает высокий уровень дохода.
Главными качествами настоящего мужчины опрошенные называют мужественность (13%), ответственность и порядочность (по 11%), физическую силу и смелость (по 9%). При этом самостоятельность и справедливость в числе основных качеств, которыми должен обладать мужчина, называются реже всего.
По мнению большинства российских мужчин, главные события в их жизни должны произойти в возрасте до 30 лет. В частности, покинуть родительский дом и найти хорошую работу они предпочитают до 21 года, жениться – в 25 лет, а стать отцом – в 27 лет.
Согласно исследованию, сейчас наиболее значимы моральные качества, а не физические и силовые. Агрессивность же и вовсе выделяется как нечто противоречащее образу настоящего мужчины.
Специалисты связывают это с тем, что сейчас к женщинам и мужчинам предъявляются почти одинаковые требования.
Американские ученые выяснили, что внутренние процессы организмов чаще всего завязаны на половой принадлежности.
Женщины более устойчивы к сбоям в работе биологических часов. Они более активны в первой половине дня, а перепады настроения характеризуются большой амплитудой. В ночное время у женщин наблюдается дефицит мелатонина. Это может провоцировать сниженную продуктивность. При этом у них реже встречается бессонница и гораздо чаще включается глубокий сон.
Особое влияние биоритмы оказывают на пищевое поведение. У женщин нарушения, связанные с биологическими часами, вызывают снижение выработки гормона сытости лептина и увеличение гормона голода грелина. Что касается мужчин, то сдвиг циркадных ритмов в их случае провоцирует увеличение выработки гормона сытости, но сопровождается тягой к высококалорийной пище. При этом расход энергии остается без изменений.
Сильный пол чаще сохраняет работоспособность в вечернее и ночное время. Состояние мужчин редко колеблется в течение дня, однако на распорядок дня может повлиять возраст – к старости период активности смещается на утро.
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