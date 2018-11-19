Власти Москвы помогут с похоронами семье лишившегося квартиры ветерана

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Столичные власти окажут помощь в организации похорон ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Доронина, который лишился квартиры из-за мошенников. Ветеран умер на прошлой неделе. О готовности оказать содействие семье Доронина РИА Новости сообщили в пресс-службе московского департамента труда и соцзащиты населения.

Как уточнили в ведомстве, "сегодня внук оформил документы на проведение похорон на безвозмездной основе". "Бабушка находится на социальном обслуживании", − добавила собеседница агентства. По данным пресс-службы, семья Дорониных состоит на учете в отделе соцзащиты населения и получает от города пособия, включая льготы по оплате коммунальных платежей, а также праздничные продовольственные наборы.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства проконтролировать, как ведется проверка появившихся в СМИ сообщений о мошенничестве с квартирой супругов-ветеранов ВОВ в Москве.

В начале ноября сообщалось, что ветеран ВОВ Анатолий Доронин и его супруга лишились двухкомнатной квартиры в Гольянове из-за долгов внука. Семь лет Доронины судились с родственником, пытаясь аннулировать заключенный незаконно договор дарения. Отчаявшийся пенсионер вышел на улицу с просьбой посоветовать, как вернуть квартиру.

17 ноября 93-летний ветеран умер от инфаркта.

