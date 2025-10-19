РЭУ имени Плеханова опроверг информацию о вызывающих танцах студентов вуза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Администрация РЭУ имени Г. В. Плеханова опровергла информацию о вызывающих танцах студентов вуза. Комментарий вуза приводит РИА Новости.

Некоторые СМИ ранее распространили видеозапись, на которой якобы учащиеся РЭУ вызывающе танцуют на церемонии посвящения в студенты.

"Осуществляется информационная атака на Плехановский университет. Сообщаем, что размещаемый контент в социальных медиа и средствах массовой информации <...> содержит недостоверную информацию и не отражает актуальную молодежную политику университета", – заявили в администрации.

В университете подчеркнули, что его молодежная политика направлена на формирование у студентов чувства патриотизма, уважения к традициям, репутации вуза, а также на приобщение к истории и культуре России.

"Упоминание Плехановского университета в контексте размещенного видео и участие в нем студентов РЭУ имени Г. В. Плеханова является фейковым", – заключили в учебном заведении.

Ранее три студентки первого курса Российского государственного художественно-промышленного университета (РГХПУ) имени С. Г. Строганова были отчислены за неподобающее поведение и оскорбление чувств верующих.

Поводом стало появившееся в Сети видео, на кадрах которого девушки танцуют на фоне храма Христа Спасителя. В РГХПУ уточнили, что в вузе такое поведение назвали несовместимым со статусом студента государственного вуза.