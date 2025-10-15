В Москве задержан мужчина, пытавшийся посетить за друга пары в МГТУ имени Баумана

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Москва"

В Москве задержан мужчина, который пытался посетить вместо друга пары в МГТУ имени Баумана. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Росгвардии.

По данным ведомства, сотрудникам Росгвардии поступил сигнал тревоги из охраняемого учебного заведения, когда они патрулировали район Рубцовской набережной. В результате сотрудник службы безопасности университета рассказал, что на территорию МГТУ имени Баумана по чужому электронному пропуску прошел неизвестный.

Спустя время выяснилось, что друг 18-летнего уроженца Тюмени попросил знакомого сходить вместо него на пары в вуз. Для этого юноша передал приятелю доступ к QR-коду для входа на территорию университета.

В связи с этим молодой человек был задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее был задержан 25-летний мужчина, который преследовал студентку одного из столичных университетов. Сигнал тревоги поступил сотрудникам Росгвардии с охраняемого объекта в Госпитальном переулке.

По прибытии на место сотрудники Росгвардии обнаружили, что мужчина преследует девушку. Он пытался проникнуть на территорию учебного заведения. В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что злоумышленником оказался бывший возлюбленный студентки. Мужчину доставили в отделение для разбирательства.

