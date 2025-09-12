Суд назначил планировавшим устроить взрыв в РУДН до 9 лет колонии

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Второй Западный окружной военный суд приговорил четверых подростков к колонии за попытку осуществления теракта в здании Российского университета дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Приговором суда четверо молодых людей, среди которых два студента и школьник, признаны виновными в совершении преступлений террористической направленности, им назначены сроки от 6 лет воспитательной колонии до 9 лет колонии общего режима", – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в качестве дополнительного наказания двоим фигурантам были назначены штрафы по 40 тысяч рублей, а также запрет на администрирование сайтов на 2 года.

Суд прошел в закрытом режиме, поскольку на момент совершения преступления все обвиняемые были несовершеннолетними.

В период с января по апрель 2025 года силовые структуры предотвратили 47 террористических преступлений, большинство из которых готовились с участием подростков. Как рассказал глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников, за три года были задержаны более 2,5 тысячи молодых людей, оказавшихся под влиянием украинских неонацистов и запрещенных в России террористических организаций.

Он отметил рост угрозы распространения терроризма и неонацизма среди молодежи в условиях проведения СВО и в связи с активностью международных террористов. Чтобы противостоять этому, НАК разработал меры по защите молодежи от деструктивных идеологий и улучшению подготовки специалистов по профилактике терроризма.