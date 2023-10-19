Госдума одобрила в I чтении штрафы за дискредитацию добровольцев Росгвардии

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Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

При этом теперь по закону будет наказываться публичное распространение фейковых сведений о формированиях, а также оказание помощи другим государствам в уголовном преследовании добровольцев Росгвардии.

Ранее Госдума на заседании приняла в I чтении законопроект, согласно которому Росгвардия может иметь в своем составе добровольческие формирования. Уточняется, что на добровольцев будут распространяться социальные гарантии и льготы, действующие на данный момент для мобилизованных, военнослужащих по контракту и участников добровольческих формирований, содействующих ВС РФ в выполнении задач.

Также законопроект о праве Росгвардии сделать собственную государственную информационную систему (ГИС) в сфере оборота оружия внесли в ГД. Лишь статус ГИС сможет создать защищенную систему, сертифицируемую ФСБ и ФСТЭК, поэтому ее создание должно быть закреплено законом, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.

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