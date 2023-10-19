В РФ могут появиться мастер-классы по безопасному сбору грибов

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В России могут начать проводить мастер-классы по безопасному сбору грибов. Такую идею предложил председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец, направив обращение министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову. Об этом сообщает RT.

Он сказал, что сбор грибов летом и осенью – любимое занятие россиян, при этом каждый год грибники получают серьезные отравления, некоторые из них умирают.

"В данной связи прошу вас рассмотреть возможность учреждения в "грибных" регионах нашей страны открытых мастер-классов и тренингов по безопасному сбору грибов для граждан в преддверии и в течение грибного сезона", – следует из обращения.

Ранее сообщалось, что в России с 12 октября вступили в силу изменения в УК РФ, касающиеся сбора растений и грибов. С этого момента россиянам может грозить тюрьма, а также крупный штраф за умышленное повреждение или уничтожение краснокнижных растений и грибов, а также за их незаконную добычу и оборот.

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