Россиянам напомнили об изменениях в УК о сборе растений и грибов с 12 октября

В России с 12 октября вступают в силу изменения в Уголовном кодексе (УК), касающиеся сбора растений и грибов. С этого момента россиянам может грозить тюремный срок, а также крупный штраф за добычу и уничтожение внесенных в Красную книгу РФ видов. Рассказываем подробности.



Штраф на миллион и срок

Закон об уголовной ответственности для россиян за сбор краснокнижных растений и грибов вступает в силу с 12 октября. Он был подписан Владимиром Путиным в апреле 2023 года. Таким образом, УК РФ дополнился новой статьей, посвященной этому вопросу. По ней тюремный срок будет грозить за умышленное повреждение или уничтожение особо ценных растений и грибов, а также за их незаконную добычу и оборот. Речь идет о видах, которые занесены в Красную книгу РФ или охраняются международными договорами.

Срок до четырех лет и штраф до миллиона рублей можно будет получить за добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов. То же самое касается их частей и производных. Наказание ужесточается, если человек совершил аналогичное преступление, используя служебное положение, или противоправные действия демонстрировались в СМИ либо в Сети. За это уже грозит срок до шести лет и штраф до двух миллионов рублей.

В случае незаконного приобретения или продажи таких товаров с использованием СМИ или интернета предусмотрена еще более суровая мера. Можно получить до пяти лет тюрьмы и штраф до 1,5 миллиона рублей. Если преступник к тому же использовал служебное положение, то наказанием будет срок до семи лет и штраф до трех миллионов рублей.

Максимальная ответственность наступает, если приобретение или продажа происходила через СМИ или интернет группой лиц по предварительному сговору. За это нарушителям будет грозить до девяти лет лишения свободы со штрафом до трех миллионов рублей.

Юрист Алла Георгиева в разговоре с Москвой 24 подчеркнула, что наказание наступает лишь за умышленный сбор и продажу редких растений.





Алла Георгиева юрист Умышленное преступление – это когда человек осознавал общественную опасность своих деяний, предвидел возможность или неизбежность последствий, при этом желал их наступления. Если человек выкопал растение без умысла продажи или уничтожения, например по неосторожности, то он может быть освобожден от уголовной ответственности.

Георгиева также напомнила, что в каждом российском регионе есть свой официальный список исчезающих растений и грибов. Однако уголовная ответственность будет наступать именно за виды, внесенные в Красную книгу РФ. "Если растение не занесено в Книгу, то, конечно же, общая уголовная ответственность в данном случае не наступит. Тут за совершение противоправного деяния будут действовать местные нормативные акты", – уточнила юрист.



Что нельзя собирать?

В столичном регионе можно встретить немало краснокнижных растений, например башмачок крупноцветковый, он же венерин башмачок, ятрышник, некоторые виды подснежников. Об этом Москве 24 рассказал доцент кафедры плодоводства, виноградарства и виноделия РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Александр Зубков.

"Большая проблема этих растений – красивое яркое цветение. Нередко у людей возникает желание их выкопать. Однако это может привести к снижению семенного размножения и полному уничтожению вида", – объяснил специалист.





Александр Зубков доцент кафедры плодоводства, виноградарства и виноделия РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Причем совершенно необязательно выкапывать растение полностью. Даже сбор материала в лекарственных целях приводит к сокращению численности.

По словам эксперта, встретить эти растения можно как в подмосковном лесу, так и в столичном парке. Из грибов Красной книги встречаются саркосома шаровидная и трутовик разветвленный.

Зубков напомнил, что, помимо растений, входящих в Красную книгу РФ, есть виды, численность которых вызывает опасение у ученых. Некоторые из них находятся под угрозой исчезновения в конкретном регионе.

"В Москве к таким относятся вереск обыкновенный, ирис желтый, ландыш майский. В сезон цветения сборы этих растений достигают катастрофических масштабов, возникает угроза семенному размножению", – говорит эксперт.

За сбор таких растений уголовной ответственности не наступает, однако эти виды не стоит выкапывать и собирать, заключил агроном.

