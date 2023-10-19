Большинство россиян считают, что становятся старыми в 70,7 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большинство россиян считают, что старость приходит в 70,7 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос, который организовали специалисты МГУ имени М. В. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.

По мнению женщин, старость наступает в 71,8 года, а мужчины полагают, что в 69,3 года.

Участники социологического исследования заявили, что женщин можно считать старыми в 68 лет, а мужчин – в 69,4 года.

Также выяснилось, что 21% респондентов относит себя к пожилым. При этом уточняется, что половина опрошенных не достигли того возраста, который они сами назвали границей старости.

Ранее исследование показало, что 58% россиян верят в то, что смогут сохранить семью до старости. Больше всего уверены в долговечности своего брака жители Махачкалы – 83%, Ярославля – 68%, Тольятти – 65%, Кемерова – 63% и Барнаула – 62%.

Согласно исследованию, уверенность в долгой и счастливой совместной жизни определяет отношение к семейным финансам. Так, специалисты выяснили, что 79% российских домохозяйств ведут совместный бюджет.



Ученые выяснили, когда для россиян наступает старость