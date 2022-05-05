Большинство москвичей планируют в старости жить на собственные сбережения – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большинство москвичей планируют жить на собственные сбережения в старости. Об этом сообщает "Мослента" со ссылкой на исследование автомобильного сайта "Дром".

Так, на пенсионную поддержку от государства рассчитывают только 13% горожан. Остальные откладывают собственные сбережения на старость, а также надеются на помощь детей.

При этом многие и вовсе не думают, что доживут до пенсионного возраста. Таких почти 50%. Еще почти четверть москвичей пока не задумывались о том, как будут жить в старости.

Ранее жители крупных городов РФ назвали размер достойной пенсии. Так, респонденты младше 24 лет считают нормальной сумму в 35,8 тысячи рублей в месяц, тогда как россияне старше 45 лет оценили достойную пенсию в 45 тысяч рублей.

